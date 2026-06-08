Atripalda in festa: la SSD Atripalda conquista la promozione in Seconda Categoria, le congratulazioni del sindaco

La città di Atripalda celebra un importante traguardo sportivo. La SSD Atripalda ha conquistato la promozione in Seconda Categoria, un risultato accolto con entusiasmo dall’intera comunità e dall’Amministrazione comunale.

A esprimere pubblicamente le congratulazioni è stato il sindaco Paolo Spagnuolo, che a nome dell’Amministrazione e di tutta la cittadinanza ha voluto rendere omaggio alla società biancoverde per il prestigioso obiettivo raggiunto.

«A nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la città, voglio rivolgere le mie più sentite congratulazioni alla SSD Atripalda per la splendida promozione in Seconda Categoria. Questo risultato premia l’impegno, la passione e lo spirito di sacrificio di giocatori, allenatore, staff e dirigenti. Avete portato in alto il nome del nostro paese e reso orgogliosi tutti i tifosi. Complimenti!», ha dichiarato il primo cittadino.

La promozione rappresenta il coronamento di una stagione vissuta da protagonisti, frutto del lavoro svolto sul campo e dell’impegno costante della società. Un successo che restituisce entusiasmo ai tifosi e conferma la crescita del progetto sportivo atripaldese.

La vittoria ottenuta dalla SSD Atripalda assume anche un valore simbolico per la comunità, che vede nello sport uno strumento di aggregazione e di promozione dei valori della partecipazione, del sacrificio e del senso di appartenenza. Ora l’attenzione è già rivolta alla prossima stagione, con l’obiettivo di affrontare al meglio la nuova avventura in Seconda Categoria.