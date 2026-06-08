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Atripalda in festa: la SSD Atripalda conquista la promozione in Seconda Categoria, le congratulazioni del sindaco

Pubblicato in data: 8/6/2026 alle ore:08:15 • Categoria: Calcio, Sport

La città di Atripalda celebra un importante traguardo sportivo. La SSD Atripalda ha conquistato la promozione in Seconda Categoria, un risultato accolto con entusiasmo dall’intera comunità e dall’Amministrazione comunale.

A esprimere pubblicamente le congratulazioni è stato il sindaco Paolo Spagnuolo, che a nome dell’Amministrazione e di tutta la cittadinanza ha voluto rendere omaggio alla società biancoverde per il prestigioso obiettivo raggiunto.

«A nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la città, voglio rivolgere le mie più sentite congratulazioni alla SSD Atripalda per la splendida promozione in Seconda Categoria. Questo risultato premia l’impegno, la passione e lo spirito di sacrificio di giocatori, allenatore, staff e dirigenti. Avete portato in alto il nome del nostro paese e reso orgogliosi tutti i tifosi. Complimenti!», ha dichiarato il primo cittadino.

La promozione rappresenta il coronamento di una stagione vissuta da protagonisti, frutto del lavoro svolto sul campo e dell’impegno costante della società. Un successo che restituisce entusiasmo ai tifosi e conferma la crescita del progetto sportivo atripaldese.

La vittoria ottenuta dalla SSD Atripalda assume anche un valore simbolico per la comunità, che vede nello sport uno strumento di aggregazione e di promozione dei valori della partecipazione, del sacrificio e del senso di appartenenza. Ora l’attenzione è già rivolta alla prossima stagione, con l’obiettivo di affrontare al meglio la nuova avventura in Seconda Categoria.

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