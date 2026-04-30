La Guancia Volley Academy centra uno storico “triplete” in prima divisione

Guancia Volley Academy continua a crescere e a consolidarsi come una delle realtà più interessanti del panorama pallavolistico locale. Non solo la prima squadra impegnata nel campionato di Serie C: il cuore pulsante del progetto batte forte anche in Prima Divisione, dove il club ha costruito un percorso vincente fondato su giovani, identità e programmazione.

E oggi quel percorso ha trovato la sua definitiva consacrazione. La formazione allenata da coach Modica ha infatti coronato una stagione semplicemente straordinaria centrando uno storico “triplete”: dopo il successo, nel mese di febbraio, nella Coppa Irpinia Sannio e la vittoria del campionato con conseguente promozione in Serie D, nello scorso weekend è arrivata anche laSupercoppa Irpinia Sannio.

Nella finale disputata tra le mura amiche della palestra “N. Adamo” di Atripalda, la Guancia ha superato il Volley Santa Maria di Costantinopoli per 3-2 (22-25, 25-17, 25-27, 25-20, 15-10) altermine di una sfida intensa, equilibrata e combattuta fino all’ultimo pallone. Un match che ha esaltato la maturità e la tenuta mentale del gruppo atripaldese, capace di restare lucido nei momenti decisivi. La regia di Francesco Lombardi, autentico faro del gioco, ha garantito ordine e qualità alla manovra offensiva, permettendo ai terminali di esprimersi al meglio. Nei frangenti chiave sono saliti in cattedra il capitano Attilio Sessa, sempre determinante, lo schiacciatore Rivellini e l’opposto De Mattia, autori di punti pesanti. Fondamentale anche il contributo dei centrali Vittorio Rivellini e Visconti, mentre in seconda linea i liberi Lombardo e Di Gisi si sono alternati con efficacia tra difesa e ricezione.

Il “triplete” conquistato dalla Prima Divisione non è soltanto un traguardo sportivo, ma la conferma della bontà di un progetto che guarda lontano. Nella prossima stagione, in Serie D, i giovani atripaldesi saranno chiamati a confermare quanto di buono costruito, potendo contare anche sul supporto e sull’esperienza della prima squadra di Serie C.

La Guancia Volley Academy c’è, cresce e vince. E, con queste basi, il futuro appare più che mai promettente.