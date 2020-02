Definito il trasferimento in biancoverde del centrocampista Vincenzo Garofalo

Il club comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del centrocampista Vincenzo Garofalo.

Nato ad Avellino l’ 8 Agosto 1999 ha disputato la prima parte di stagione con la Sambenedettese. Con i marchigiani è sceso in campo in due occasioni tra campionato e coppa. Nella scorsa stagione, al suo esordio tra i professionisti, è stato già al cospetto di mister Ezio Capuano al Rieti con cui, da Gennaio, ha collezionato 17 presenze nel girone c di serie C.