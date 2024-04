Con la vittoria di Milazzo in quel di Marigliano s’infrangono i sogni della Scandone di accedere ai play off promozione.

Un velo d’amarezza non nasconde quanto di buono fatto quest’anno. Grazie al patron Trasente il lupo Felice ha ripreso a calcare il parquet dei vari palazzetti d’Italia; con orgoglio e passione si è cercato di rappresentare al meglio il patrimonio di un’intera provincia!

Nel congedarci e darci appuntamento al prossimo anno, è doveroso ringraziare tutti i nostri tifosi che ci hanno sostenuto e incoraggiato in tutti questi mesi; sia in casa che in trasferta con lo stesso amore sono stati straordinari e incommensurabili e tutto questo ci ripaga dei tanti sacrifici fatti.

Con ambizioni rinnovate ma con la stessa dedizione e passione, vi diamo appuntamento al prossimo anno ma state pur certi che si continuerà a lavorare e impegnarsi per il bene della nostra Scandone.

Il futuro è adesso!