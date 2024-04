Incidente mortale sulla Variante ad Atripalda. Foto

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 20’52 di oggi 23 aprile, sono intervenuti sulla SS 7 Bis, denominata Variante, al Km. 83,300 nel territorio del comune di Atripalda, per un grave incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Nel violento impatto il conducente di un’utilitaria, di57 anni originario di Santa Lucia di Serino, rimaneva incastrato tra le lamiere contorte del suo veicolo, e dopo averlo estratto purtroppo i sanitari del 118 intervenuti ne constatavano il decesso. Sull’altra auto un uomo di 60 anni originario di Manocalzati, che rimaneva ferito e veniva trasportato presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposto a cure mediche. I Veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza e si è dato assistenza per i rilievi dell’incidente effettuati dalla Polizia di Stato.