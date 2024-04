Turris–Avellino: da oggi il via alla prevendita

L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Turris – Avellino che verrà disputata domenica 7 aprile 2024 alle ore 20.45, partirà questo pomeriggio alle ore 15.00 la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Amerigo Liguori” per un totale di 550.

I ticket avranno un prezzo di € 10,00 compresi diritti di prevendita e saranno acquistabili esclusivamente dai possessori di fidelity card attraverso i punti vendita del circuito Etes :

Music Point – Via Cristoforo Colombo 15, Avellino

Tabaccheria Cipolletta – Via Pianodardine 59, Avellino

Ds Service – Via S. Angelo 136, Mirabella Eclano

Tabacchi Romano – Via Roma 1, Solofra

La vendita dei biglietti terminerà alle ore 19.00 di sabato 6 aprile 2024.

I residenti in provincia di Avellino potranno acquistare esclusivamente i biglietti per il settore ospiti.

INFO PER I TIFOSI

Per agevolare il regolare afflusso allo stadio, dando modo alle forze dell’ordine di svolgere le azioni di controllo e prefiltraggio, è fatto obbligo ai tifosi dell’Avellino di raggiungere il punto di raccolta sito nelle immediate vicinanze dell’uscita del casello autostradale di Torre del Greco, entro e non oltre le ore 19.