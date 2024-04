Il Consiglio comunale di Atripalda domani conferirà la cittadinanza onoraria al professore Sabino Cassese

Il Consiglio comunale di Atripalda conferirà domani la cittadinanza onoraria al professore Sabino Cassese.

L’appuntamento è per il 24 aprile, alle ore 15:45, quando il parlamentino cittadino si riunirà in seduta monotematica per conferire al Giudice emerito della Corte Costituzionale, ex ministro della Funzione pubblica nel governo Ciampi, il riconoscimento onorifico.

A seguire, si terrà l’iniziativa “I livelli essenziali delle prestazioni e le autonomie territoriali”. Presiederà il sindaco Avv. Paolo Spagnuolo, interverranno Luigi Fiorentino (Presidente del Centro di ricerca Guido Dorso) e Sabino Cassese (Professore emerito della Scuola Normale Superiore di Pisa, Giudice emerito della Corte Costituzionale).