Coronavirus, primi sei pazienti da Covid-19 in via di guarigione trasferiti alla clinica Santa Rita di Atripalda

Sono sei i primi malati da Covid-19 in via di guarigione trasferiti ieri dall’ospedale Moscati di Avellino alla clinica Santa Rita di Atripalda.

Si tratta di pazienti in via di guarigione che hanno un basso livello infettivo.

La casa di cura atripaldese ha messo a disposizione 10 posti letto per pazienti ancora positivi al tampone faringeo, ma con basso livello infettivo e 50 posti letto per pazienti Covid-19 clinicamente guariti, ma in attesa dell’esito dei due tamponi di verifica.

Altri 32 posti sono stati invece messi a disposizione dalla Casa di Cura Villa Maria di Mirabella Eclano.

Il trasferimento rientra nell’accordo raggiunto tra la Regione Campania e le cliniche private accreditate al sistema sanitario regionale in cui saranno trasferiti i pazienti Covid-19 che clinicamente sono guariti negli ospedali ma che risultano ancora positivi al tampone.

Interessate dal trasferimento anche la Montevergine di Mercogliano, la Malzoni di Avellino Villa Ester di Avellino e Villa Maria dia Mirabella Eclano. Un accordo che punta così a ridurre la pressione sulle strutture sanitarie pubbliche e liberare posti per nuovi contagiati.



