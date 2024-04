Cambia la modalità di raccolta dei rifiuti ad Atripalda

Cambia la raccolta dei rifiuti urbani nella cittadina del Sabato che passa nelle ore notturne da lunedì prossimo. Dopo non poche proteste e diversi incontri avuti con la dirigenza della società Irpiniambiente, l’amministrazione comunale ha siglato un accordo con la società provinciale per un cambio di orari nella raccolta dei rifiuti solidi urbani.

La nuova modalità di raccolta partirà da lunedì 22 aprile secondo il seguente calendario di conferimento dei rifiuti, L’indifferenziato dovrà essere depositato nei contenitori la domenica e il giovedì, entro e non oltre le ore 24 mentre la frazione organica il lunedì e venerdì, entro e non oltre la mezzanotte. Il multimateriale con plastica, lattine e altro dovrà essere conferito il martedì non oltre la mezzanotte mentre la carta e cartone il mercoledì sempre entro le 24. Solo il vetro dovrà essere conferito invece entro le ore 12 di giovedì come per gli imballaggi in carta e cartone prodotti dalle utenze commerciali il mercoledì e sabato, entro sempre le ore 12.

«Ringrazio l’amministratore unico di Irpiniambiente, dottor Claudio Crivaro, l’ingegnere Vittorio Cerullo e gli uffici comunali i quali hanno sostenuto tutti gli sforzi necessari affinché si concretizzasse questa novità tanto attesa – dichiara il vicesindaco con delega all’Ambiente Domenico Landi -. Lo avevamo promesso durante la campagna elettorale ed ora possiamo affermare di aver mantenuto la parola data ai cittadini, i quali più volte in passato hanno lamentato la presenza dei camion dell’immondizia durante gli orari sensibili per il traffico veicolare. La soluzione a tale problematica era stata già più volte sollecitata dal sottoscritto, e dai miei colleghi Paolo Spagnuolo, Francesco Mazzariello e Fabiola Scioscia dai banchi della minoranza».