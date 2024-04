Sospiro di sollievo per Tonia Romano: l’ex naufraga torna a casa

È tornata a casa. Dopo due lunghe settimane trascorse in più di un ospedale, prima in Honduras e poi a curarsi a Miami negli Usa, Tonia Romano ha finalmente riabbracciato la sua famiglia.

Conclusi gli accertamenti medici nell’ospedale americano per un problema di salute avuto sull’Isola dei Famosi, e sul quale mantiene il più stretto riser-bo, è volata da Miami per far rientro in Italia.

Felicissima di tornare a casa, di riabbracciare i due figli e di aver dimostrato a tutti in questi giorni di avere una forza nell’affrontare un’esperienza del genere.