Coronavirus, salgono di nuovo i morti in un solo giorno: sono 566 per più di 20mila dall’inizio della pandemia in Italia

Oltre ventimila vittime in Italia e crescono di nuovo i decessi in un solo giorno. Questo è il dato emerso dal bollettino fornito dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli sulla pandemia da Coronavirus. I numeri ufficiali del 13 aprile parlano di 566 morti a livello nazionale rispetto a ieri, un dato purtroppo in aumento (con i decessi totali che salgono a 20.465), 103.616 positivi totali e infine i guariti salgono a 35.435 persone. I ricoverati in terapia intensiva sono 3.260 in riduzione di 83.