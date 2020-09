Elezioni Regionali, Maria Picariello referente di “Italia Viva Atripalda” ringrazia gli elettori: “per aver contribuito al grande risultato elettorale conseguito dal candidato Enzo Alaia”

Italia Viva in Irpinia ha ottenuto 23.959 voti, il 12,17 per cento, di gran lunga il risultato migliore della Campania. A trascinare la squadra Enzo Alaia: 15.669 le sue preferenze, a seguire Antonello Cerrato con 5.006 voti, Stefania Siano a quota 3.807 e Giuseppina Castellano a 2.279.

Il dato elettorale emerso dalle urne proietta Italia Viva come la vera novità dello scenario politico e istituzionale in tutta la Campania. Alla prima prova elettorale, è il secondo partito della coalizione di centro sinistra in Irpinia e con il 7,3 per cento è il terzo partito a livello regionale.

Il risultato raggiunto è frutto di un lavoro intenso sulterritorio, di una lista composta mettendo insieme competenza e innovazione, radicamento e rinnovamento.

Ed infatti è stato possibile raggiungere questo formidabile risultato grazie a tutti i candidati della lista di Italia Viva ma soprattutto grazie ad Enzo Alaia ed al lavoro che lo ha caratterizzato negli ultimi cinque anni. Da sempre l’onorevole è stato in prima linea per realizzare il bene comune senza risparmiare energie, tempo e risorse. Ha lavorato nell’interesse della Nostra Terra con dedizione, spirito di servizio, accoglienza, capacità di ascolto e risoluzione. Volendo sintetizzare il Suo operato politico potremmo utilizzare tre parole: Trasparenza, Competenza e Vicinanza.

Questi sono i valori cui tende Italia Viva che è nata proprio con l’obiettivo di rappresentare uno spazio politico capace di interpretare la società per come si sta evolvendo e contribuire allo sviluppo con una proposta proiettata al futuro ed al progresso. Ecco credo che il grande successo di Italia Viva sia legato alla volontà dei cittadini di voler essere rappresentati da chi realmente si preoccupa dei problemi della comunità irpina dando anche delle risposte concrete.

Ed è per questo che, quale membro dell’Assemblea Nazionale di Italia Viva e quale Consigliera Comunale di Atripalda, mi sento in dovere di ringraziare tutti i cittadini atripaldesi che hanno deciso di sostenere Italia Viva ed in particolar modo l’amico Enzo Alaia, consentendoci di raggiungere il 6 per cento di preferenze nell’eterogenea compagine politica che ha visto tra i candidati il vicesindaco Anna Nazzaro e l’ex vicesindaco Luigi Tuccia.

Con l’elezione di Enzo Alaia ha vinto anche il Nostro territorio che per altri 5 anni avrà una degna rappresentanza nei banchi del Consiglio Regionale.



Maria Picariello

Membro dell’Assemblea Nazionale Italia Viva

Consigliera comunale di Atripalda