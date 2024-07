Cambi e riorganizzazione della pianta organica al Comune di Atripalda

Cambi e riorganizzazione della pianta organica di Palazzo di città.

La giunta del sindaco Paolo Spagnuolo ha approvato una delibera, su proposta della consigliera delegata Carmen Trasente, per l’individuazione dei nuovi ruoli «unita ad una razionale ed efficace allocazione delle risorse umane che rappresentano le leve fondamentali per poter realizzare concretamente le politiche dell’amministrazione» si legge nel deliberato.

La riorganizzazione dell’Ente è partita da inizio luglio. Ha lasciato il Municipio il vice segretario, dottoressa Katia Bocchino, per trasferirsi alla Provincia di Avellino dove ha vinto il concorso da dirigente (nella foto il saluto alla Città nell’aula consiliare).

Al suo posto subentra il dottor Enrico Reppucci.

Da qui l’elaborazione della nuova struttura organizzativa di Palazzo di città coordinata dal segretario generale dottoressa Anna Mutascio che gestirà direttamente il servizio ICT.

Al settore I Economico-Finanziario confermato il dottor Paolo De Giuseppe. Il settore Lavori Pubblici–Manutenzione affidato all’architetto Giuseppe Cocchi. Conferma anche per il settore Vigilanza e Commercio al comandante dei Vigili maresciallo Soccorso De Pascale. Il settore Urbanistica, Ambiente e Suap all’architetto Americo Picariello e il settore Tributi, Cultura e Contenzioso al vicesegretario generale dottor Enrico Reppucci. Guiderà invece il settore “Affari Generali e Gestione Risorse Umane” lasciato libero dalla Bocchino il funzionario Valter Sergio Ventola.