Finisce in pareggio il derby campano tra Avellino e Juve Stabia

Finisce in pareggio il derby campano in notturna tra Avellino e Juve Stabia. Al “Partenio-Lombardi”, il derby valido per la quinta giornata del campionato di Serie C termina a reti inviolate. Primo tempo con i lupi più incisi e pericolosi; ripresa con Forte superlativo nel salvare il risultato, al 69’, evitando l’autogol a Fella. Un punto a testa con i biolco Verdi attesi giovedì sera a Foggia.