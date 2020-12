L’Avellino batte il Monopoli e vede il secondo posto in classifica

L’Avellino batte il Monopoli per quattro reti a zero, riscattando la scottante sconfitta ottenuta domenica contro la Ternana. In questo modo i lupi allenati da mister Piero Braglia inizia a vedere il secondo posto occupato dal Bari, adesso distante soltanto sei punti. In rete Bernadotto, D’Angelo, Dossena e Fella, rispettivamente al minuto 10, 13, 16 e 87. I lupi hanno in questo modo recuperato tutte le partite precedentemente saltate a causa del focolaio di Coronavirus scoppiato nel gruppo squadra.