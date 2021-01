Record di ascolti per la terza e ultima tombolata con Robirò, alias Roberto Angiuoli.

L’eclettico personaggio atripaldese architetto, docente e pierre ha per l’ennesima volta attirato la Città e non solo, in un evento aggregativo online per combattere e sconfiggere la solitudine e la disgregazione sociale creata dal covid in queste feste Natalizie.

Il format ha riportato anche inattesi risvolti positivi sul commercio di Atripalda. Le partite iva del Sabato, infatti, si sono proposte volontariamente per offrire doni come premi della tombolata, intuendo l’enorme indotto di visibilità creato dall’evento.

Ma Roberto Angiuoli, non ha tralasciato proprio nulla, invitando artisti ad allietare e diffondere cultura musicale con intermezzi alla trasmissione.

Durante le tre puntate si sono susseguiti il violinista pazzo Felice D’Amico, il sassofonista Mimmo Sax e l’incantevole pianista Gaia Feola che si è esibita proponendo un proprio inedito. Hanno cantato Marco Ruggiero e la famiglia Giovino, ma il vero e proprio boom di ascolti si è registrato, come lo stesso Robirò ha dichiarato durante la diretta, nell’ultima puntata.

Ad aprire la tombolata è stata Magda Raucci, batterista atripaldese di soli 7 anni.

La piccola musicista, visibilmente emozionata nella fase interlocutoria con il conduttore, ha tirato fuori una grinta e una maturità adulta durante la sua esibizione, incantando tutti sulle note di “New year’s day” degli U2.

Prossimo e ultimo appuntamento Natalizio con Robirò il 6 gennaio con il Mercante in Fiera , sempre alle 16.30 rigorosamente online.

Ne vedremo delle belle.