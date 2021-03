La denuncia dell’avvocato Angelo Maietta: “Papà ancora senza vaccino, porto tutti in Tribunale”

“Mio padre, 81enne, operato 2 volte al cuore, è ancora in attesa del vaccino e sono pronto a denunciare tutti”. A parlare è l’avvocato Angelo Maietta di Atripalda pronto a rivolgersi alla Procura della Repubblica di Avellino per quanto sta accadendo al familiare: “Mio padre era in lista ad Atripalda per vaccinarsi il 10 marzo scorso. Quel giorno, però, ha avuto un malore e non si è potuto recare al centro vaccinale, informato telefonicamente. Da cento hanno comunicato a mio padre che poteva presentarsi l’indomani mattina, avendo diritto alla vaccinazione”.

Il giorno dopo però al Punto Vaccinale di Atripalda al signor Vittorio Maietta, ex assessore comunale, è stato negato il vaccino: “Dopo una lunga attesa a mio padre è stato detto che non poteva vaccinarsi, avendo saltato il turno”. Subito l’avvocato ha contattato l’Asl e il Comune di Atripalda. “il sindaco di Atripalda, contattato da mio padre, non ha mai risposto al telefono. Sono stato contattato dalla dottoressa Morgante che mi ha chiesto scusa a nome dell’ASL e mi ha assicurato che risolverà la questione. “Mio padre è ancora in attesa ad oggi di ricevere il vaccino e sta sotto stress per la paura del virus. Sono pronto a denunciare tutti. Come mio padre ci sono 50 over 80 che non sono stati vaccinati. L’Asl dice che sono stati tutti vaccinato. Allora mi chiedo a chi sono state fatte le fiale? Chiedo che vengono rese perciò note le liste di chi è stato vaccinato ad Atripalda in questi giorni perché non possono opporre la privacy visto che ci sono le liste in comune”.