Editoria, l’avvocato atripaldese Angelo Maietta nominato consigliere del Sottosegretario Moles

L’avvocato atripaldese Angelo Maietta nominato Consigliere per la definizione delle politiche di rilancio del sistema editoriale dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla Informazione ed Editoria, senatore Giuseppe Moles.

Maietta si occuperà di tutto ciò che riguarda l’editoria, dalla carta stampata alle radio, tv, siti web, grandi portali e altro.

«Sono onorato per l’incarico e ringrazio il sottosegretario Moles che mii ha onorato della sua stima e fiducia professionale – commenta così il professionista atripaldese -. E’ una materia che conosco molto bene visto che sono stato titolare dell’unica cattedra in Italia di Diritto d’autore e dello Spettacolo e poi di Diritto dell’Informazione e dirigo l’unica cattedra di Diritto della Multimedialità presso l’Università di Salerno».

Avvocato con la passione del giornalismo, è autore di numerosi articoli, saggi giuridici e monografie nell’ambito del diritto civile, commerciale e delle nuove tecnologie.

Una nomina prestigiosa per l’avvocato cassazionista professore di Diritto della Multimedialità presso l’Università di Salerno e di Diritto dello Sport presso la UniMercatorum di Roma ove dirige anche due corsi di Alta Formazione in Economia e Management delle imprese sportive e in Giustizia Sportiva.

E’ stato anche professore a contratto di Diritto di Famiglia presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e professore a contratto di Diritto Commerciale Comunitario e Comparato presso l’Università degli Studi San Pio V di Roma.

Giornalista pubblicista iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Campania dal 2003, opinionista giuridico di Rai Uno, è anche membro del Collegio di Garanzia del Coni e del Consiglio Scientifico dell’Istituto per gli Studi Politici San Pio V. Autore di oltre 60 pubblicazioni scientifiche e diversi saggi e una monografia “Marchi, brevetti e diritto d’autore nel codice civile” Aracne, Roma, 2013.