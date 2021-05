Autovelox, confermata la gestione delle multe: nel 2020 incassi per oltre 4 milioni di euro

La Maggioli S.p.A. di Sant’Arcangelo di Romagna succede a se stessa ad Atripalda nella gestione del servizio delle multe elevate lungo la Variante con l’autovelox e sulle violazioni amministrative del Suap. E’ questo l’esito della gara d’appalto svoltasi al Comune del Sabato per l’appalto del servizio di gestione dei procedimenti sanzionatori al Codice della Strada per cinque anni.

Il costo complessivo di aggiudicazione è di 571.696,00 euro essendo l’offerta della Maggioli più vantaggiosa economicamente.

La determina di aggiudicazione definita, a firma del Responsabile del III Settore – Area di Vigilanza – Comandante della Polizia Municipale, capitano Domenico Giannetta, è stata pubblicata all’albo pretorio.

Due le offerte arrivate a Palazzo di città: oltre quella della Maggioli anche quella della società Euten Srl di Roma.

L’Amministrazione del sindaco Giuseppe Spagnuolo, a maggio dello scorso anno, aveva affidato proprio alla ditta Maggioli S.p.A. di Sant’Arcangelo di Romagna il servizio di gestione delle multe tra cui quelle elevate con l’autovelox installato lungo la Variante 7bis. Migliaia di verbali al mese rilevati dall’occhio elettronico per violazione ai limiti di velocità lungo la strada di scorrimento veloce che conduce al casello autostradale di Avellino Est.

Ma l’appalto si era concluso in via anticipata al raggiungimento della somma di aggiudicazione pari a 190.450,00 euro oltre Iva.. Da qui l’indizione di una nuova gara a procedura aperta che ha visto l’azienda di Sant’Arcangelo di Romagna succedere a se stessa.

La Maggioli provvederà alla gestione dei procedimenti sanzionatori del Codice della Strada, delle violazioni amministrative e del Suap, con la lavorazione dei verbali, la relativa notifica e gestione finanziaria. Oltre a fornire software, apparecchiature e formazione, dovrà notificare al trasgressore il verbale contestato, dovrà procedere alla gestione degli incassi e anche dei ricorsi al Prefetto attraverso il Sistema Informatico Sanzionatorio Amministrativo, e quelli al contenzioso dinanzi al Giudice di Pace e in Cassazione.

La media dei verbali annui è pari a 20mila mentre il numero delle pratiche del Suap cartacee è pari a mille. L’Amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Spagnuolo si è anche affidata ad un legale esterno per fronteggiare la mole di ricorsi relativi alle multe da autovelox all’avvocato Serena Violano del Foro di Avellino con un impegno di spesa di 39.000,00 euro.

L’autovelox sta risultando comunque uno strumento utile per risanare il bilancio di Palazzo di città Per il 2020 gli incassi sono stati superiori alle previsioni di bilancio di 4 milioni di euro.