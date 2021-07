Un tubo di amianto dinanzi al luogo di preghiera “‘A Preta ’ra Maronna” di Atripalda, polemiche social

Un tubo di amianto e degrado al luogo di preghiera “‘A Preta ’ra Maronna” di Atripalda, scoppiamo polemiche sui social. La denuncia di un fedele questa volta arriva tramite Facebook e rimbalza sulle pagine cittadine: «Più volte contattato il sindaco Giuseppe Spagnuolo per la rimozione e messa in sicurezza di un tubo di amianto che ormai fuoriesce dal terreno con grave pericolosità per l’incolumità delle persone che si recano in questo luogo di culto. Il rischio correlato all’amianto lo conosciamo bene, quindi tutto ciò risulta essere un fatto gravissimo».

Il luogo di culto si erge sulla sommità di Salita Palazzo, a pochi passi dai binari della linea ferroviaria Avellino-Rocchetta Sant’Antonio, ai alti di una salita che porta a contrada San Gregorio e altre zone rurali.

Il luogo, che negli anni passati si è trasformato spesse volte in una discarica, è realizzato in pietra e presenta una grotta in cui è collocata la statua della Madonna di Lourdes. Il luogo di culto, una volta riqualificato, fu inaugurato da Monsignor. Antonio Forte, allora vescovo di Avellino.

I cittadini chiedono all’Amministrazione di intervenire per la mesa in sicurezza del tubo che fuoriesce dal terreno e di riqualificare tutto il luogo di culto.

Ancora proteste arrivano inoltre per le fontane non funzionanti di piazza Umberto I e piazzetta Garibaldi nel centro storico, divenute da tempo discariche a cielo aperto. Le due fontane non sono funzionanti da anni e versano in uno stato di degrado.

Fino a pochi giorni fa le due vasche presentavano acqua stagnante che attirava insetti di ogni genere e rifiuti di ogni genere al proprio interno.

In piazza Umberto il degrado riguarda anche lo stato del giardino che circonda la vasca e il parapetto a protezione del Monumento ai Caduti, che sovrasta la fontana pubblica, danneggiato da tempo da balordi.

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Spagnuolo ha dato mandato nel mese di aprile scorso all’Ufficio tecnico comunale di piazzetta Pergola di avviare la progettazione di sostituzione e/o riparazione delle pompe idrauliche per la riattivazione dei giochi d’acqua nella fontana artistica di piazza Umberto I, ormai ferma da alcuni anni. Ma ad oggi nessun lavoro è stato ancora effettuato.