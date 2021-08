Scandone, cala il sipario dopo 73 anni di storia: il Tribunale di Avellino dichiara il fallimento

La Società Sportiva Felice Scandone Avellino 1948 è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Avellino. Un destino segnato quello del club cestistico del capoluogo irpino, nato il primo luglio 1948, era appeso ad un filo dal maggio del 2019.

Dopo due anni in serie B cala il sipario sulla società, attiva per 73 anni, con la partecipazione a 19 campionati di Serie A (2000/2019), alle coppe europee (EuroLeague, Champions League e FIBA Europe Cup), che ha conquistato la Coppa Italia nel 2008, e semifinale Scudetto in tre stagioni (2008, 2016, 2017).

Nei mesi scorsi il primo liquidatore della Scandone, Luciano Basile, con gli avvocati, Achille e Fabio Benigni, aveva ottenuto la possibilità di determinare un concordato in bianco. Il piano è stato poi disatteso nelle settimane successive. In mattinata il Tribunale di Avellino ha ufficializzato la rinuncia da parte della Scandone, seguita dal nuovo liquidatore, Goffredo Solimeno, e dai nuovi legali, Maria Laura Rosa e Marcello Penta. Il concordato è risultato improcedibile e il Tribunale ha dichiarato il fallimento del sodalizio cestistico con la nomina del giudice e dei curatori determinando modi e tempi per la presentazione dei bilanci e l’elenco dei creditori.

“Il Tribunale di Avellino ha dichiarato improcedibile la domanda di concordato ex art 161 comma 6 L.F della Società Sportiva Felice Scandone s.p.a. in liquidazione ed estinto il relativo procedimento iscritto al n. 4/2021 C.P. La società nata nel 1948 è ufficialmente fallita”.