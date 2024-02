Scandone, parte la Play-In Gold

La seconda fase del torneo, detta a “orologio”, vedrà la partecipazione di 24 squadre divise in tre

Poule da 8 secondo il piazzamento finale. Ci sarà quindi un Play-In Gold tra le squadre dal 1° al 4°

posto delle due Division; un Play-In Silver per le classificate dal 5° all’8° posto, e un Play-Out per le

classificate dal 9° al 12° posto. Ogni squadra disputerà 8 partite (gare di andata e ritorno contro le 4 squadre dell’altra Division), partendo dai punti ottenuti negli scontri diretti con le squadre già

affrontate nel proprio girone durante la regular season.

Lo svolgimento della fase avrà inizio il 3 marzo 2024 per finire il 21 aprile 2024.

I Playoff, invece, inizieranno il 28 aprile 2024.

Le prime 6 classificate del Play-In Gold e le prime 2 classificate del Play-In Silver accederanno ai

playoff (al meglio delle 3 gare) con in palio la promozione in Serie B Nazionale. Ogni perdente di

una finale playoff effettuerà una serie al meglio delle 3 partite contro la perdente della finale di

un’altra Conference e la vincente verrà promossa in Serie B Nazionale.

Le promozioni totali in Serie B Nazionale saranno quindi 6: 4 saranno decretate dalla vittoria dei

tabelloni dei playoff (nord-ovest, nord-est, centro, sud) e 2 verranno fuori dai spareggi tra le

perdenti delle finali playoff.

Ecco il calendario Prima giornata: MILAZZO – SCANDONE AVELLINO Domenica 03/03/2024 ore

18:00; Seconda giornata SCANDONE AVELLINO – NEXT CASA BARCELLONA Domenica 10/03/2024

ore 20:00; Terza giornata SCANDONE AVELLINO – SIAZ BASKET PIAZZA ARMERINA Sabato

16/03/2024 ore 20:00; Quarta giornata BASKET SCHOOL MESSINA – ITECNA AVELLINO Domenica

24/03/2024 ore 18:00; Quinta giornata SCANDONE AVELLINO – SVINCOLATI MILAZZO Giovedì

28/03/2024 ore 20:00; Sesta giornata NEXT CASA BARCELLONA – SCANDONE AVELLINO Domenica

07/04/2024 ore 18:00; Settima giornata SIAZ BASKET PIAZZA ARMERINA – SCANDONE AVELLINO

Domenica 14/04/2024 ore 18:00; Ottava giornata SCANDONE AVELLINO – BASKET SCHOOL

MESSINA

Sabato 20/04/2024 ore 20:00.

La Classifica all’inizio del tabellone dei PLAY IN:

Scandone Avellino 10 pt

Basket School Messina 8 pt

Basket Corato 6 pt

PromoBasket Marigliano 6 pt

Siaz Basket Piazza Armerina 6 pt

Next Casa Barcellona 4 pt

Pall. Lucera 2 pt