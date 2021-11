Centro vaccinale di Atripalda chiuso, la consigliera Giuliana De Vinco ne sollecita la riapertura

Ancora una volta sollecitiamo L’Asl ,nella persona del direttore generale M.Morgante, a ripristinare con urgenza il punto vaccinale di Atripalda, a cui fanno capo anche altri paesi limitrofi, o comunque a prevedere l‘apertura di tale centro nella rotazione programmata settimanalmente dall’Asl.

E’ indubbio il nocumento che si cagiona non solo ai cittadini Atripaldesi ma anche a tutti quelli che fanno capo a tale punto vaccinale e appare ancora più assurdo settimanalmente sollecitare l’Asl come memento dell’esistenza di tale punto vaccinale che per’altro , così come sta funzionando, con aperterura sporadica e perdi più in open day diventa di impossibile gestione per la mole di vaccinandi, con cui mi scuso personalmente per le lunghe attese ma più che costernarmi non posso, tenuto conto che le modalità sono sottratte alla nostra gestione.

Sono passati mesi in questa lunga campagna di vaccinazione e ancora non si e’ riusciti a concertare un modus operandi con le amministrazioni comunali che sono giornalmente inconsapevoli dei tempi e modi che l’Asl decide di mettere in campo per la somministrazione del vaccino.

Abbiamo incentivato e promosso la vaccinazione e ancor di più per la dose booster,ma questa deve essere resa agevole e soprattutto se ne dovrebbe preventivamente dare contezza a chi gestisce materialmente i centri.

Nel sollecitare vuoi tutti a proseguire nella vaccinazione vi chiedo pazienza e vi assicuro che faremo, per quanto di nostra competenza,il massimo per garantire la somministrazione nelle modalità quanto più ottimali.

Avv.Giuliana De Vinco

Consigliere con delega alla Protezione Civile