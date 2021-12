Provincia, ecco i dodici consiglieri: per la lista “Irpinia Protagonista” eletto Francesco Mazzariello. Foto

Con Buonopane nuovo presidente della Provincia di Avellino eletti anche i 12 consiglieri provinciali. Per la lista “Proposta Civica per l’Irpinia” eletti in cinque: Fausto Picone, Domenico Biancardi, Franco Di Cecilia, Girolamo Giaquinto e Pino Graziano. Quattro i consiglieri per la lista del Pd: Costantino Giordano, Luigi D’Angelis, Caterina Lengua e Laura Cervinaro. Due consiglieri per la lista “Davvero”: Marino Sarno e Diego Guerriero. Infine per la lista “Irpinia Protagonista” eletto il consigliere comunale di Atripalda Francesco Mazzariello.

A festeggiare il neo presidente Buonopane stamattina anche il sindaco di Atripalda Giuseppe Spagnuolo, neo iscritto ai dem, con il consigliere regionale Maurizio Petracca e tutto il gruppo consiliare del Pd. (foto di Mario D’Argenio)