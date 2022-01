Domani l’Avellino a Potenza, mister Braglia: “Non sarà una partita facile”

In vista del match tra Potenza ed Avellino, previsto per domenica 30 gennaio 2022 alle ore 17,30, valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di serie c, girone c, mister Piero Braglia è intervenuto questa mattina in conferenza stampa per presentare la sfida.

Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore biancoverde.

Sulla prossima gara. “Affrontiamo il Potenza dopo che ha cambiato allenatore. Non sarà una partita facile perchè troveremo un clima rovente data la loro particolare situazione di classifica. Noi dovremo essere bravi a fare una buona gara giocando al massimo delle nostre possibilità”.

Sulle voci di mercato. “Non è un argomento che mi compete. Non dirò mai con quale modulo giocherò e che giocatori arriveranno. Mi concentro esclusivamente sul campo e cerco di trarre il massimo dai giocatori che mi vengono messi a disposizione”.

Su D’Angelo e Sbraga. “Con Sonny ho un ottimo rapporto. È andato via per una scelta di vita e di mercato. Se lui è contento lo sono anche io. Andrea mi ha anche chiamato quando è andato via, non tutti lo fanno. Purtroppo per me era alternativo a Dossena, che reputo il miglior centrale del girone, e per questo essendo chiamato a fare delle scelte spesso è finito fuori. Auguro il meglio ad entrambi”.