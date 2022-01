Parte la prevendita per la gara tra Avellino e Juve Stabia

Partirà questo pomeriggio, alle ore 15,00, la prevendita in vista della venticinquesima giornata del campionato di serie c, girone c, tra Avellino e Juve Stabia prevista per giovedì 3 febbraio 2022 alle ore 18,00 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino.

Come Acquistare i Biglietti

I biglietti potranno essere acquistati presso il botteghino dello stadio Partenio – Lombardi, online sul sito https://sport.ticketone.it/search e presso tutti i punti vendita autorizzati TicketOne.

Il botteghino del Partenio – Lombardi, a partire da questo pomeriggio alle ore 15,00, osserverà i seguenti orari di apertura:

Lunedì 31 gennaio 2022: dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Martedì 1 febbraio 2022: dalle ore 09,30 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00

Mercoledì 2 febbraio 2022: dalle ore 09,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Giovedì 3 febbraio 2022: dalle ore 09,30 fino ad inizio gara – i biglietti venduti presso il botteghino dello Stadio Partenio – Lombardi in questa giornata subiranno una maggiorazione di € 2,00.

I costi dei biglietti saranno i seguenti:

Curva Sud

Under 17 ed Over 65 € 5,00

Possessori della Stay With U.S. € 10,00

Intero € 15,00

Tribuna Terminio

Under 17 ed Over 65 € 10,00

Possessori della Stay With U.S. € 15,00

Intero € 20,00

Tribuna Montevergine Laterale

Under 17 ed Over 65 € 25,00

Possessori della Stay With U.S. € 30,00

Intero € 35,00

Le tipologie di ridotto, nello specifico, riguardano le seguenti fasce di età:

Under 17 (per i nati a partire dal 01/01/2005)

Over 65 (nati fino al 31/12/1956)

Sarà sempre attiva anche la campagna di sottoscrizione delle fidelity card “Stay With U.S.”.

Come Accedere allo Stadio

Gli abbonati dovranno presentarsi ai varchi muniti della fidelity card ricevuta e del segnaposto consegnato al momento dell’acquisto dell’abbonamento.

Fatte salve eventuali modifiche della normativa, l’accesso allo Stadio è consentito esclusivamente ai soggetti di cui agli articoli 5 e 6 del D.L. 172 del 26/11/2021 ovvero ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9, comma 2 lettere a, b, c-bis del D.L. 52/2021 (cosiddetto “Super Green Pass”), ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Ricordiamo che in considerazione del continuo evolversi dello scenario di diffusione della pandemia da covid-19, l’utilizzatore del titolo di accesso dovrà essere in possesso della certificazione richiesta dalla normativa applicabile alla data della partita.

All’accesso gli spettatori dovranno fornire una certificazione verde Covid-19 con QR CODE: non saranno considerati validi quindi tutti i certificati cartacei che non siano dotati di QR Code.

È obbligatorio l’uso della mascherina FFP2 sia durante tutta la permanenza che nelle fasi di accesso e di uscita. Per i bambini valgono le norme generali.I cancelli dello stadio saranno aperti dalle ore 16,00.