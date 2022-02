L’Avellino ritrova la vittoria al Partenio-Lombardi

L’Avellino ritrova la vittoria in casa. I lupi si impongono al Partenio-Lombardi per 3-1 nel derby contro la Juve Stabia.

tre punti pesanti che spingono i biancoverdi al secondo posto in classifica, insieme al Monopoli.

Le reti: doppietta di Maniero e infine Aloi su assist del nuovo arrivato Kragl. Domenica si torna in campo fuori casa contro il Catanzaro.