La Scandone espugna Termoli

Con un secondo tempo ai limiti della perfezione la Scandone Avellino sbanca il Pala Sabetta di Termoli con il punteggio di 75-83. Mattatore assoluto della gara la guardia lituana Erestas Juskas (22 punti per lui) che è stato decisivo con le sue giocate nei momenti chiave della gara quando Avellino, dopo una falsa partenza nei primi quindici minuti di gioco, ha ribaltato la gara, dopo l’intervallo crescendo in difesa e migliorando le percentuali al tiro.

Con questo successo il roster di patron Trasente sale a quota 8 punti in classifica dopo cinque partite giocate.

Al pronti via la Scandone deve fare a meno di D’Offizi, fermo ai box per un’infiammazione all’adduttore ed è così che coach Sanfilippo rispedisce in regia, nel quintetto iniziale, capitan Trapani.

Percentuali bassissime ad inizio gara, ci pensa Cherubini, dopo due minuti, a realizzare il primo canestro della gara. I lupi forzano molto le giocate e sono poco consistenti. I padroni di casa provano ad approfittarne subito con Raupys e Cherubini e scappano sul 14-3 quando mancano pochi minuti alla fine del quarto. Coach Sanfilippo comprensibilmente insoddisfatto chiama i suoi in panchina. La musica non cambia e il gioco per gli irpini non decolla, salvo alcune giocate sotto canestro di Pichi e Zanini. Primo quarto in archivio sul punteggio di 16-9.

Secondo quarto che si apre con una bella giocata firmata Cherubini-Obinna. Il centro molisano fa il vuoto sotto canestro con una difesa biancoverde che si fa perforare più volte. I lupi sparano a salve, la retina del ferro resta un tabù, 0% da 3 dopo 15 minuti. Termoli allunga sul +14 grazie ad un semigancio di Raupys e ad una giocata di tre punti di Cherubini. Sanfilippo richiama nuovamente in panchina la sua squadra. Impatto disastroso fino a qui del roster biancoverde.

Nel momento di difficoltà i lupi mettono a segno un parziale di 13-0 firmato da Zanini, Trapani e Juskas e riapre totalmente la contesa. Termoli abbassa le percentuali e Avellino sembra ritrovarsi. Questa volta è coach Marinelli a bloccare l’inerzia della partita passata all’improvviso nelle mani della squadra ospite. La Scandone non riesce a sfruttare un fallo antisportivo fischiato a Canistro e si va all’intervallo lungo sul 31-26

Al ritorno in campo botta e risposta tra Juskas e Matera. Riprende Avellino a segnare dalla lunga distanza grazie a capitan Trapani mentre Juskas con una giocata da 3 punti riporta i suoi ad un solo possesso dagli avversari. Una giocata preziosa di Pichi dalla distanza e un rimbalzo di Stefanini riportano il punteggio in parità a metà del quarto e nuovo time out per i padroni di casa. Ancora Soliani, con una nuova giocata da 3 punti, fa registrare il primo vantaggio della Scandone nella partita. Grimaldi e Paglia realizzano dall’arco. Matera approfitta del tecnico a Jaskus per firmare con un gioco da 4 punti la nuova parità. Il lituano di Avellino è in serata di grazia e mette a segno una tripla preziosissima per la sua squadra sul finire del quarto, il resto lo fa Trapani con 4 punti consecutivi che fissa il risultato sul 54-59 al 30’.

Ultimo quarto che si apre con la tripla di capitan Trapani ma Raupys trasforma in oro tutto quello che tocca e con le sue giocate tiene a galla l’Air Basket. Due giocate da 3 di Pichi e Jaskus ricacciano indietro gli avversari ma la partita resta in equilibrio. Matera realizza una nuova bomba per un ultimo periodo davvero molto divertente. Le triple di Stefanini, Juskas e Paglia fanno registrare il massimo vantaggio per la Scandone: +13 quando mancano 3 minuti. Termoli ormai alle corde, con Obinna prova a rimettersi in partita ma ormai è troppo tardi.

I lupi espugnano il Pala Sabetta di Termoli con il punteggio di 75-83.

A fine match le dichiarazioni di Sanfilippo: «Siamo stati bravi a restare compatti e uniti nei momenti di difficoltà soprattutto quando eravamo sul meno 16. Nel secondo tempo abbiamo giocato un buon basket sbagliando poco. Il gruppo si è compattato ha dato segno di maturità e possesso dopo possesso siamo cresciuti portando a casa una vittoria preziosa ai fini della classifica»

Prossimo impegno della Scandone Sabato 26 Ottobre al Del Mauro contro Lions Bisceglie.

Parziali: 16-9; 15-17; 23-33; 21-24 Tabellino

Termoli: Manes-Gravina, Matera 12, Pitardi, Canistro 4, Cherubini 17, Obinna 14 Caresta, Mileti, Buonanno, Raupys 25, Grimaldi 3.

Avellino. Zanini 10, Iannicelli , Trapani 15, Soliani 10, Stefanini 7, Pichi 10, Paglia 9 , Iacorossi , Jaskus 22