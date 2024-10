E’ conto alla rovescia per la riapertura del ponte delle Filande che collega Atripalda con il nucleo industriale di Avellino.

Da due giorni si sta procedendo all’apposizione del manto d’asfalto che consentirà, forse già a partire da lunedì, tempo permettendo, il transito delle prime auto. Gli operai della ditta, anche ieri, nonostante la pioggia, hanno lavorato incessantemente per ultimare l’opera e consentire la riapertura del nuovo viadotto sul torrente Fenestrelle.

«Già oggi o domani ci potrà essere il passaggio delle auto e dei camion. Ci sono dei lavori di messa in sicurezza da finire con il completamento dei marciapiedi a scendere e altri piccoli interventi che vanno fatti – spiega il consigliere provinciale Francesco Mazzariello, presidente del consiglio comunale di Atripalda -. Purtroppo la pioggia sta rallentando il tutto».