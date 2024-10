Atti vandali ai beni comunali di Atripalda, Renzulli (Abc): “il sindaco proceda alle denunce”

Il sindaco ha pubblicato le immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza dove si “scopre” che la Villa Comunale, il campetto di Contrada Ischia, sono stati vandalizzati, presumibilmente da minori. Le immagini video prodotte dalle telecamere pubbliche svolgono un ruolo decisamente fondamentale nelle attività investigative, anche con acquisizione postuma delle immagini videoregistrate, perché rappresentano prove documentali, seppur atipiche, si può procedere con le denunce. Invitiamo il primo cittadino a dare un seguito alla denuncia sui social. Diamo un segnale alla Città, la denuncia serve come deterrente, ma anche per tutelare il bene comune. Non possiamo lasciare la città in mano a quattro balordi, è una questione di civiltà.