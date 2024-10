Atti vandali alla villa comunale di Atripalda, l’appello del sindaco Spagnuolo: “difendete ciò che è vostro”

Difendete ciò che è vostro! Dopo l’ennesimo episodio a danno di beni comunali, esprimo la mia estrema amarezza. Credo molto nei giovani e a loro mi rivolgo chiedendogli di avere maggiore cura e rispetto per i luoghi che appartengono ad un’intera comunità. Stavolta a farne le spese è stato il campetto di c.da Ischia ed il rinnovato anfiteatro della villa comunale, dove sono state danneggiate le gradinate in diversi punti. Dato che la città è in più punti videosorvegliata e che all’Amministrazione giungono anche video privati, mi appello ai protagonisti di tali gesti affinché non compromettano il proprio futuro.