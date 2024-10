Si è dimesso il comandante della Polizia Municipale di Atripalda, Scotese: “troppe responsabilità per 18 ore”

Dopo meno di tre mesi dalla nomina si è dimesso il comandante della Polizia Municipale di Atripalda, Antonino Scotese. Sabato scorso il suo ultimo giorno di lavoro negli uffici al primo piano di Palazzo di città. Una nomina part-time per 18 ore, essendo impegnato anche al comune di Sturno.

Il capitano Scotese, nominato ad inizio del mese di agosto dal sindaco Paolo Spagnuolo, era anche componente del comitato di controllo analogo sulla municipalizzata. Comitato che settimane avrebbe sollevato delle contestazioni sulla procedura del bando per le assunzioni alk’Acm.

“Era mio intendimento mettere il massimo dell’ impegno a servizio del corpo di polizia municipale della città di Atripalda. Purtroppo il poco tempo a disposizione ( svolgendo la funzione di responsabile già presso altro comune e per il carico di lavoro che nelle ultime settimane è aumentato) non mi hanno consentito di proseguire quanto intrapreso al meglio delle possibilità. In ogni caso tengo a precisare che tutte le pratiche burocratiche più urgenti sono state espletate al fine di non arrecare pregiudizi di alcun tipo all’ente e alla cittadinanza. Si è trattato di un’esperienza breve ma fondamentale ed importante che va ad arricchire la mia formazione lavorativa. Intendo ringraziare in particolare i colleghi della polizia municipale per l’impegno e la professionalità dimostrata augurandogli di proseguire il lavoro al meglio con la dedizione che li contraddistingue”.