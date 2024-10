Dopo vent’anni chiude Conbipel-BTCX ad Atripalda, nove lavoratrici a rischio: sit-in in piazza Umberto. Foto

Questa mattina, in piazza Umberto I, le lavoratrici della Conbipel di Atripalda hanno manifestato la loro preoccupazione per il rischio chiusura con un presidio organizzato insieme ai sindacalisti della CGIL, tra cui Italia D’Acierno, segretaria del sindacato, e Luigi Ambrosone, responsabile Filcams per le province di Avellino e Benevento.

Le nove dipendenti del punto vendita Conbipel-BTX di Atripalda vivono giorni di incertezza, con il negozio nel Parco Commerciale Appia, dove venne inaugurato oltre vent’anni fa, a ridosso dell’uscita autostradale Avellino-Salerno.

Con la neo segretaria provinciale della CGIL della provincia di Avellino, Italia D’Acierno, il consigliere di Parità della Provincia di Avellino, Mario Cerbone, la Consigliera comunale di Atripalda, Nancy Palladino e Antonella Coppola, presenza importante nel sindacato CGIL irpino.

Presente anche il sindaco PaoloSpagnuolo: “Questa mattina l’amministrazione comunale ha manifestato solidarietà e vicinanza alle nove lavoratrici di Conbipel Atripalda, le quali rischiano concretamente la perdita del posto di lavoro. L’amministrazione si impegna a perseguire ogni azione al fianco delle lavoratrici per la tutela del loro futuro. Purtroppo, le lavoratrici pagano l’assenza ed il cinismo dell’ennesima multinazionale, le cui politiche vengono rivolte esclusivamente al profitto, calpestando la dignità dei lavoratori e delle loro famiglie”.