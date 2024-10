Cgil oggi in piazza Umberto: “9 licenziamenti alla Conbipel di Atripalda”

“Prossima Chiusura Conbipel: il futuro appeso a un chiodo“ scrive la CGIL Avellino e la FILCAMS. “Previsti 9 licenziamenti: 9 donne, 9 madri che hanno messo vita e passione nel proprio lavoro. Dopo vent’anni anche Conbipel-BTCX abbandona il mezzogiorno dando un duro colpo soprattutto all’occupazione femminile. La maggioranza dei dipendenti della società sono donne e Atripalda non è da meno: sono tutte donne e una parte di queste è monoreddito. Si parla tanto di occupazione e poi si licenziano le donne in un silenzio assordante”.

Oggi domenica 20 Ottobre in piazza Umberto ad Atripalda per informare cittadini e consumatori della drammatica situazione che vivono le lavoratrici della Combipell.