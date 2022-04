Amministrative 2022, “Atripalda Bene Comune” gioca la carta del sindaco di Chiusano Carmine De Angelis come consulente per i fondi del Pnrr

“Atripalda Bene Comune”, che candida a sindaco Nunzia Battista, gioca la carta del sindaco di Chiusano San Domenico Carmine De Angelis come consulente per i fondi del Pnrr. Si occuperà di progettazione e in caso di vittoria della lista sarà nominato assessore esterno ai finanziamenti Pnrr. Lo ha annunciato in una diretta Facebook sulla pagina del Comitato “Abc” Ermelindo Romano: «Un’efficienza amministrativa» dichiara, promotore della lista.

«In sette anni e mezzo di governo della cittadina di Chiusano sono già stati spesi sul territorio circa 10 milioni – dichiara il sindaco De Angelis -. Attendiamo decreti per progetti ammessi a finanziamento per altri 12 milioni di euro ed abbiamo investimenti grazie all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione di quasi un milione e mezzo di euro». La ricetta: «impegno, merito e competenza. Gran parte dei nostri amministratori considerano il meccanismo che per ottenere i finanziamenti bisogna avere la filiera istituzionale ma non è così, La mia disponibilità a collaborare c’è con persone on cui si spossa un principio di meritocrazia e competenza deve essere una chiamata alle armi. Dobbiamo uscire dall’idea che la Regione Campania, con questo governatore, ci sta aiutando. Iniziamo ad alzare un po’ la voce perché l’Irpinia inizierà ad avere più peso se alzerà la voce».