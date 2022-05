Amministrative 2022, liste chiuse domani la presentazione: tre in corsa per la fascia di sindaco di Atripalda

Il sindaco chiude l’accordo con i demitiani ma salta invece quello con Enzo Alaia. Alla vigilia della presentazione delle liste il sindaco Giuseppe Spagnuolo incassa il sostegno di Giuseppe De Mita e la sottoscrizione della candidatura nella lista “Atripalda Futura” dell’assessore all’Attività produttive Mirko Musto e di Alessandra Landolfi, figlia dell’ex presidente del “Comitato di quartiere Appia”.

Fanno un passo indietro invece la consigliera di minoranza Maria Picariello e Ferruccio Solimene, entrambi esponenti territoriali del presidente regionale della commissione Sanità, che non dovrebbero essere della partita salvo colpi di scena finali. Su Solimene torna in pressing per la candidatura l’ex sindaco Paolo Spagnuolo.

Il sindaco Giuseppe Spagnuolo incassa anche la candidatura dell’ex assessore al commercio Antonio Iannaccone, dell’ex segretario cittadino del Pd Gerardo Malavena e dell’architetto Enzo Raucci del gruppo “D’Agostino Costruzioni” e Livio Guerriero.

Riconfermate le ricandidature della vice sindaco Anna Nazzaro, dell’assessore alla Cultura Stefania Urciuoli, l’assessore al Patrimonio e capogruppo di maggioranza Massimiliano Del Mauro, quella alle Politiche Sociali Nancy Palladino, il delegato ai Lavori pubblici e capogruppo Pd Salvatore Antonacci, la delegata alla Protezione civile e al contenzioso Giuliana De Vinco. Nella lista anche il socialista Ulderico Pacia per il Psi e Andrea Marena come rappresentante di Fratelli d’Italia.

Chiusa anche la lista dello sfidante, l’ex sindaco Paolo Spagnuolo denominata “Attiva Atripalda”. In corsa oltre agli uscenti Mimmo Landi che guida la “Mercogliano Servizi”, il consigliere cittadino e provinciale Francesco Mazzariello e Fabiola Scioscia ci sarà l’ex assessore Andrea Montuori che ha guidato lo Sport e le Politiche giovanili e gli ex consiglieri comunali Lello Barbarisi già delegato alla Cultura e all’Istruzione, e Gianna Parziale già delegata alle Politiche sociali e all’Istruzione, il presidente della Pro Loco Lello Labate che si è sospeso dall’incarico, Giusy Pizzano, Maria Fasano, Carmen Trasente, Antonio Guancia, Luca Imparato del Comitato Alvanite e Ciro Aquino. Con Paolo Spagnuolo in lista anche il nipote dell’ex vicesindaco Luigi Tuccia, portavoce provinciale dei Verdi Campania, Pio Iermano.

Infine in campo per l’ex sindaco anche la sorella del professore universitario ed ex assessore al Bilancio del capoluogo Sergio Barile, Valentina dottore commercialista già presidente e direttore generali della “Clinica Montevergine” di Mercogliano.

Infine per la terza lista “Atripalda Bene Comune” che candida a sindaco Nunzia Battista in campo l’ex vigile atripaldese Lucio Solimene, Chiara Tarantino, l’ingegnere informatico Oscar Lui, il musicista Antonello Capone, Mario Nappi, Anna Racca, Marydin Mazzarella, Claudio Vecchione, Mary Del Gaudio, Roberto Renzulli, Caterina Mozzillo, Vito Piccirillo e Michele Cirino. In caso di vittoria sarà nominato assessore esterno ai fondi Pnrr il sindaco di Chiusano Carmine De Angelis.