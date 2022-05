Amministrative 2022, la consigliera comunale uscente Maria Picariello : “a causa di varie vicissitudini faccio un passo indietro ma continuerò a fare politica”

Come è stato più volte riportato dalla stampa, in questi ultimi mesi, ho preso parte ad un tavolo di discussione aperto a tutte le forze politiche che volevano aderire ad un nuovo movimento.

L’intento era quello di creare un laboratorio politico per un nuovo centro riformista che facesse sintesi fra esperienze diverse; non un soggetto politico di nicchia con degli obiettivi limitati ma parte importante di un contenitore politico di area.

Con onestà intellettuale ho intrapreso questo percorso politico, l’ho valutato, l’ho verificato e ne ho tratto gli elementi per poter fare una scelta fondata.

Questo cammino mi ha notevolmente arricchito consentendomi di collaborare e condividere idee e progetti con personaggi autorevoli ma allo stesso tempo ha smascherato l’ipocrisia e l’incoerenza di tanti altri.

Oggi, purtroppo, a causa di varie “vicissitudini”, ho scelto di fare un passo indietro, non scendendo in campo in prima persona in questa tornata elettorale.

Con onestà ammetto che è stata una decisione difficile da prendere.

Non ho intenzione di lasciare la politica, né l’impegno civico attivo per il mio Paese, anzi.. Ci sono e continuerò a battermi, seppur in modo meno “istituzionalizzato”, per realizzare davvero il tanto decantano “bene comune”, per realizzare gli stessi propositi che mi hanno spinto a mettermi in gioco cinque anni fa.

Auguro a tutti i candidati sindaci, ai candidati consiglieri una buona campagna elettorale e mi auguro che i vincitori si impegnino proficuamente per realizzare l’interesse pubblico generale.

Il prossimo 12 giugno andrò a votare liberamente e, nel segreto dell’urna, esprimerò la mia preferenza nella speranza di vedere Atripalda amministrata da persone capaci, oneste che sappiano dare dignità alla nostra Amata Città.

Ringrazio tutti coloro che mi sono stati accanto con tante attestazioni di stima e d’affetto, i miei elettori per la fiducia accordatami; fiducia che sento e spero di aver onorato in questi cinque anni, durante i quali ho tentato di essere propositiva, di fare un’opposizione seria e costruttiva per consentire la realizzazione di progetti importanti per la nostra Città, e ove necessario, contestando le iniziative non condivise. Dato che, essendo profondamente innamorata di Atripalda ho sempre cercato di finalizzare le mie azioni alla realizzazione di un unico sogno: far ritornare a “sorridere” Atripalda restituendole un ruolo da protagonista nello scenario provinciale.

Grazie, grazie, grazie

Maria Picariello