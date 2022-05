Amministrative 2022, Paolo Spagnuolo assicura: “approveremo il Puc, la qualità della vita deve essere la stessa in ogni quartiere”

Presentazione ufficiale della lista “Attiva Atripalda” guidata da Paolo Spagnuolo domani mattina presso il comitato elettorale di Piazza Umberto I.

«Una delle prime missioni dell’Amministrazione comunale sarà quella di approvare il nuovo Piano Urbanistico comunale – promette l’ex sindaco Paolo Spagnuolo -. Attraverso questo strumento, oltre ad avere maggiori possibilità di intercettare fondi europei, vorremmo definire un nuovo approccio alla città, evitando soprattutto lo sviluppo attraverso la saturazione delle aree costruite e l’utilizzo di spazi liberi per nuove costruzioni. Per questo motivo, valuteremo preliminarmente la possibilità di nuove destinazioni d’uso per immobili dismessi e ci faremo promotori di importanti azioni di rigenerazione urbana, che avranno come focus le periferie, affinché diventino aree di interesse e spazi di condivisione dove far maturare nuove idee e nuovi progetti».

Attenzione puntata anche agli spazi ludico-educativi «per i più piccoli, attività dedicate a famiglie con bambini piccoli, attenzione alla gestione dell’Asilo Nido: ci impegniamo a rendere Atripalda una città in cui crescere insieme e al sicuro e riuscire ad immaginare il proprio futuro. Per i più piccoli si favorirà l’apertura di spazi ludico ricreativi, saranno realizzate attività di promozione della lettura e di doposcuola e lavoreremo ad azioni per migliorare e facilitare la partecipazione attiva, anche da parte dei più piccoli, alla vita della comunità. Per quanto riguarda l’asilo nido, ci poniamo come obiettivi, l’accrescimento dei posti disponibili ed il contenimento delle rette, favorendo l’utilizzo pieno della struttura, diversificando l’offerta e promuovendo iniziative volte ai genitori di bambini 0-3 anni».