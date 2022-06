Amministrative 2022, domani sera primi comizi in piazza Umberto ad Atripalda

Domani sera primi comizi elettorali in piazza Umberto ad Atripalda. Dopo l’inaugurazione dei comitati elettorali e la presentazione delle liste, i tre candidati a sindaco in serata si sfideranno per la prima volta dal palco nel cuore della cittadina del Ssbato.

Aprirà la candidata a sindaco Nunzia Battista della civica “Atripalda Bene Comune” alle ore 20, toccherà poi al sindaco uscente Giuseppe Spagnuolo con la civica “Atripalda Futura” alle ore 21 ed infine chiuderà l’ex sindaco Paolo Spagnuolo alle ore 22 con “Attiva Atripalda”.