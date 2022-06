Amministrative 2022, nota di Nunzia Battista al video postato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli

Consigliere, come lei preferisce essere chiamato, ma lo sa che il candidato a sindaco iscritto al PD con una lista “civica” nella quale ci sono i suoi due esponenti, che è venuto a sostenere è stato all’opposizione in questi cinque anni con un gruppo compatto che praticamente si ricandida e non ha mai fatto una sola interrogazione, tra le sole 40 in tutto, che abbia ad oggetto questo è gli altri mille problemi di degrado che riguardano il nostro paese?

Lo sa che questi consiglieri hanno votato una delibera con una pagina bianca relativa al piano tagli riguardo alla pineta di San Gregorio che ha subito una devastazione di più di 1800 alberi e ancora stanno tagliando in questi giorni?

Non solo il candidato sindaco Spagnuolo ma anche il suo partito dei Verdi, con il delegato provinciale Tuccia , che poi è atripaldese, probabilmente nei mesi scorsi, quando i cittadini insorgevano a difesa del verde e dell’ambiente, erano entrambi addormentati.

La prego, prima di fare queste sceneggiate napoletane, mi permetto di consigliare un ‘ attenta valutazione dei personaggi che sta sostenendo e che sono colpevoli delle stesse schifezze che lei denuncia.

Spero di rivederla in questo paese quando una nuova amministrazione, né quella uscente ma neanche quella che sostiene lei, darà una colorata e una rinfrescata alla nostra triste città.

Nunzia Battista

Candidato Sindaco

ABC ATRIPALDA BENE COMUNE