Amministrative 2022, domani apertura dei seggi ad Atripalda: ecco come si vota

Dalle 7 di domani mattina prenderanno il via ad Atripalda le votazioni per la scelta del nuovo Sindaco, per il rinnovo del Consiglio comunale e per i cinque Referendum sulla giustizia.

I seggi apriranno alle ore 7 e si potrà votare fino alle ore 23. Lo spoglio delle schede per il referendum avverrà subito dopo la chiusura dei seggi mentre quello per le amministrative a partire dalle ore 14 di lunedì.

Nei comuni con una popolazione fino a 15.000 abitanti si vota con una sola scheda per eleggere sia il Sindaco che i Consiglieri Comunali. Il nome di ogni candidato alla carica di Sindaco sarà affiancato sulla scheda dalla lista elettorale che lo appoggia, composta dai candidati alla carica di Consigliere. Sulla scheda il nome del candidato Sindaco è già stampato, quindi per votarlo si dovrà solo tracciare una X sul suo nome. Il voto per il Sindaco e quello per il Consiglio sono uniti: votare per un candidato Sindaco significa dare una preferenza alla lista che lo appoggia. Nei comuni con più di 5000 abitanti, inoltre, si possono esprimere due preferenze per i candidati al Consiglio comunale, purché si tratti di candidati di sesso diverso.