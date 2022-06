Provincia di Avellino, urne aperte per l’elezione del presidente

Urne aperte dalle ore 8 di questa mattina a Palazzo Caracciolo per l’elezione del Presidente della Provincia di Avellino. Al voto i consiglieri limitatamente ai Comuni appartenenti alle fasce B e D. In tutto sono 29 enti locali. Si rinnova così la sfida tra Buonopane e D’Agostino. Questo è l’esito della sentenza del Tar di Salerno che aveva accolto il ricorso di Angelo Antonio D’Agostino sulla elezione del presidente Rino Buonopane, dichiarato poi decaduto, per irregolarità delle votazioni.

Si vota in un’unica giornata, dalle ore 08:00 alle ore 20:00. Lo scrutinio seguirà nella stessa giornata alla fine delle operazioni di voto.

Si torna a votare nei comuni con popolazione compresa tra tremila e cinquemila abitanti e 10 mila e 30mila abitanti. In tutto ventinove enti locali.