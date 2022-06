Amministrative 2022, il sindaco ricandidato Giuseppe Spagnuolo non ha votato perché non residente in città. Foto

Lunghe file ai seggi elettorali nel giorno del voto amministrativo per la scelta del nuovo sindaco e del Consiglio comunale di Atripalda. Cannelli di candidati dei tre schieramenti per tutta la giornata in campo dinanzi ai plessi scolastici sin dalla mattina negli ultimi disperati tentativi di conquistare il voto degli indecisi.

Il sindaco uscente Giuseppe Spagnuolo, ricandidatosi per il secondo mandato con la lista “Atripalda Futura”, non ha potuto votarsi perché residente nel vicino comune di Manocalzati. Con candidati e sostenitori è rimasto fuori dai seggi. Nel pomeriggio a sostenerlo il consigliere regionale dem Maurizio Petracca.