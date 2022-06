Amministrative 2022, ecco la composizione del nuovo Consiglio Comunale: 11 consiglieri ad “Attiva Atripalda”, 4 per “Futura Atripalda” ed uno per “Atripalda Bene Comune”

Questa la composizione del nuovo Consiglio Comunale di Atripalda. Gli undici eletti con il sindaco Paolo Spagnuolo per “Attiva Atripalda” sono Gianna Parziale, Mimmo Landi, Franco Mazzariello, Lello Labate, Fabiola Scioscia, Antonio Guancia, Andrea Montuori, Lello Barbarisi, Giusy Pizzano, Maria Fasano e Carmela Trasente.

Quattro i consiglieri all’opposizione per “Atripalda Futura”: oltre al sindaco uscente Giuseppe Spagnuolo ci sono Anna Nazzaro, Nancy Palladino e Mirko Musto. Infine in consiglio tra i banchi della minoranza entra anche la candidata a sidnaco Nunzia Battista per la lista “Abc –Atripalda Bene comune”.