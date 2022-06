Amministrative 2022, Nunzia Battista commenta la sconfitta: “Perde Atripalda!”

La neo consigliera di minoranza Nunzia Battista eletta con “Atripalda Bene Comune” ritorna nel parlamentino cittadino dopo dieci anni tra gli scranni dell’opposizione e commenta con amarezza la sconfitta elettorale con un doppio post pubblicato su Facebook:

Auguri al nuovo Sindaco

e ai nuovi Consiglieri Comunali!

Auguri di buon lavoro.

Grazie a chi insieme a noi ha condiviso una visione diversa della città, siamo in Consiglio Comunale. Saremo garanti dei diritti dei cittadini e non molleremo mai nei prossimi cinque anni perché non perderemo, neanche per un minuto, la speranza di fare innamorare tutti della città che avevamo immaginato.

Siccome anche in campagna elettorale le nostre proposte sono state apprezzate, condivise e riprese più volte, anche dalla attuale maggioranza, siamo fiduciosi che nella condivisione e disponibilità di tutti un buon lavoro si potrà fare.

Domenica mattina una giovane donna che non conoscevo mi ha salutato dicendo: io l’ho appena votata ho sentito, ho letto, ho riflettuto vorrei cambiare con la sua lista questo paese!

Grazie!

Soprattutto a chi legge, ascolta, pensa, riflette e ha il coraggio di decidere.

Auguri a tutti gli eletti anche ai Consiglieri di minoranza miei colleghi: ci sarà molto da lavorare!

Perde Atripalda! Mi dispiace, la rivoluzione sommersa che serviva alla rinascita non c’è stata. I cittadini ancora una volta hanno scelto male: preferiscono rimanere sudditi. Tra qualche giorno ricominceranno a imperversare sui social i leoni da tastiera bravi a fare tante chiacchiere garantiti dai prossimi 5 anni di nulla, nei quali le loro inutili farneticazioni appariranno come massime di vita o pensieri ripetibili. Peccato che andranno via altre giovani menti, continueranno a dormire in questo paese in tanti per andare poi a vivere decentemente altrove la cultura, la natura, lo sport, l’arte, la politica e anche il divertimento. Produrremo però qualche nuovo mostro sacro della politica che dall’alto in basso vi guarderà tutti mentre vi spiegherà cosa significano tante parole straniere e poi si farà la municipalizzata che darà tanto lavoro a qualcuno e succederanno tante altre belle cose, aspettate sarà uno spasso. Noi siamo solo contenti di aver trovato amici, di aver capito chi sono i veri amici e poi, siccome abbiamo speso poco, solo quel poco che ci potevamo permettere, ritorniamo alla nostra vita sereni come prima, anzi più ricchi di valori, sensazioni belle, ricordi divertenti ed emozioni . Qualcuno di noi continuerà ad esserci per tutti quelli che ci hanno dato fiducia e hanno sperato con noi nel coraggio degli altri. I coraggio è di pochi, ma sono quei pochi che fanno la differenza. Tutti gli altri come i topolini seguiranno il pifferaio direttamente nelle acque del fiume! Inquinato, ma attenzione, rinaturalizzato però! A presto concittadini, e auguri e buon lavoro a chi avrà la responsabilità di una parte delle nostre esistenze per i prossimi 5 anni.