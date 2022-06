Amministrative 2022, Francesco Mazzariello sarà Presidente del Consiglio comunale di Atripalda

Sarà Francesco Mazzariello, che è anche consigliere provinciale, a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio comunale, la nuova figura annunciata dal neo sindaco. Un ruolo super partes e di direzione dei lavori del parlamentino cittadino.

Il neo sindaco intanto continua a lavorare alla composizione della Giunta da dover presentare insieme alle linee programmatiche in uno dei primi consigli comunali convocati per la prossima settimana.

Certa anche la nomina a vicesindaco di Mimmo Landi con delega al Bilancio. Un ritorno per lui, nell’assessorato ricoperto già dal 2012 al 2017. La consigliera più votata Gianna Parziale entrerà in giunta con le deleghe a Commercio, Suap, Eventi e Manifestazioni. Nell’esecutivo cittadino anche l’ex presidente della Pro Loco Lello Labate con delega all’Istruzione e Fabiola Scioscia che guiderà le Politiche sociali e Erp. In giunta entra anche Antonio Guanci, nella casella lasciata libera da Mazzariello, con la delega allo Sport. Tutti i consiglieri di maggioranza avranno delle deleghe come la Cultura e parco Archeologico a Lello Barbarisi, la Polizia municipale a Maria Fasano e le Politiche giovanili ad Andrea Montuori. Non ci saranno assessori esterni.