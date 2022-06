Amministrative 2022, domani insediamento del Consiglio comunale di Atripalda: la resa dei conti nelle due liste sconfitte

Si avvicina il giorno d’insediamento del Consiglio comunale di Atripalda. Il parlamentino cittadino si riunirà domani sera, alle ore 19.30, per la convalida degli eletti, le comunicazioni del neo sindaco Paolo Spagnuolo sulla nomina della Giunta e del vicesindaco Mimmo Landi, il giuramento della fascia tricolore e la nomina della commissione elettorale comunale.

La maggioranza, forte di una vittoria schiacciante alle elezioni amministrative, darà vita al gruppo consiliare unitario di “Attiva Atripalda”. L’opposizione tutta invece si presenta all’appuntamento già lacerata.

La prima riunione del parlamentino cittadino è stata infatti preceduta dai veleni esplosi nelle due liste sconfitte, “Atripalda Futura” e “Atripalda Bene Comune”, dove è in corso una resa dei conti tra consiglieri eletti e non, candidati a sindaco e compagni di viaggio, tra sostenitori esterni e fondatori.