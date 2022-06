Amministrative 2022, veleni nel post voto nella lista “Atripalda Bene Comune”: Ermelindo Romano lascia il gruppo

Ancora veleni nel post voto amministrativo di Atripalda. Dopo la lista “Atripalda Futura” resa dei conti anche nella lista “Atripalda Bene Comune” che ha eletto in Consiglio comunale all’opposizione la candidata a sindaco Nunzia Battista.

L’ex consigliere comunale Ermelindo Romano, cofondatore e sostenitore esterno, lascia il gruppo con un post su Facebook: «Un saluto a tutti e grazie. Il sindaco di Chiusano Carmine De Angelis porta a casa ulteriori finanziamenti, ulteriore sviluppo, ulteriore lustro alla sua comunità. Sono stato accusato di essere suo amico. Allora condannatemi perché è vero. Lascio Abc perché è ora cosa diversa, con persone diverse, con obiettivi diversi. Buon lavoro, grazie e salute a tutti».

Il fondatore di Abc Roberto Renzulli replica: «Caro Ermelindo, abbiamo raggiunto insieme un grande obiettivo, quello di essere presenti in Consiglio Comunale e lavoriamo ancora per centrare nuovi obiettivi per il Bene Comune di Atripalda, questo perché sappiamo come sostenerci e motivarci a vicenda, nel rispetto di tutti gli iscritti. Il nostro è e resta un gruppo di cittadini che hanno aderito ad un progetto di “Cittadinanza Attiva”. È vero che non siamo più gli stessi, siamo cresciuti esponenzialmente e dopo le consultazioni ci sono stati nuovi iscritti all’associazione Abc Atripalda Bene Comune. Chi intraprende la strada dell’adesione ai partiti, chiude automaticamente le porte al progetto Civico, ed è giusto così. Spero che nella nuova avventura tu abbia la fortuna di incontrare ancora una squadra unita come la nostra. Buona fortuna per la nuova avventura e Grazie per aver contribuito alla crescita del gruppo».