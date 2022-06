Amministrative 2022, ai festeggiamenti della lista “Attiva Atripalda” a Parco Acacie compare lo striscione sberleffo

Nella sera dei festeggiamenti per la vittoria alle amministrative della lista “Attiva Atripalda”, a parco delle Acacie, all’ingresso compare un lungo striscione sberleffo con la scritta «Uà e che paliatone! 12.06.2022 per non dimenticare».

A volere così rimarcare la schiacciante vittoria, per 822 voti di scarto, sulla lista dell’Amministrazione uscente “Atripalda Futura”.