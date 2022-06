Amministrative 2022, festeggiamenti della lista “Attiva Atripalda” a Parco Acacie. Il sindaco: «saremo presenti tra la gente». Foto

Nella sera dei festeggiamenti per la vittoria alle amministrative della lista “Attiva Atripalda”, il neo sindaco Paolo Spagnuolo, nel suo breve saluto di ringraziamento a parco delle Acacie, con accanto gli amministratori e i consiglieri comunali, dinanzi ad oltre mille persone accorse per trascorrere una serata di musica all’aperto tra stand enogastronomici, ha rimarcato quali saranno le priorità dell’azione di governo.

Ad ascoltare le parole della fascia tricolore il sindaco di Avellino Gianluca Festa, che alla fine dell’intervento si è subito congratulato e abbracciato con lui. Presenti anche il primo cittadino di Salza Cella e Boccuzzi di San Mango. Altri si sono recati nei giorni scorsi a Palazzo di città come il sindaco di Aiello del Sabato Sebastiano Gaeta. Il primo cittadino, ha postato poi delle foto dei festeggiamenti sul profilo Facebook scrivendo: «Ancora un’altra prova di affetto e di fiducia. Questa Atripalda vivace, entusiasta, che si sente comunità ci piace. Volevamo che la festa per la schiacciante vittoria elettorale fosse la festa della città, non la nostra. Così è stato. Forza Atripalda».